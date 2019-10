VAR en arbiter Dean de gebeten hond bij Arsenal

Video Achtste­klas­ser door het dolle heen na vrijstel­ling eerste ronde FA Cup

22:18 De loting van de eerste ronde van de FA Cup is vanavond Chichester City uitgelopen op een sensationele gebeurtenis. De club die uitkomt op het achtste niveau in Engeland – het staat momenteel achtste in de Isthmian South East Division – werd vrijgesteld van de eerste ronde en is automatisch door naar de tweede ronde van het oudste bekertoernooi ter wereld.