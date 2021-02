Varane goud waard voor zwak Real Madrid in slotfase tegn hekkensluiter Huesca

Samenvatting De Roon en invaller Lammers geven tegen Torino 3-0 voorsprong uit handen

17:39 Atalanta heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie tegen Torino een voorsprong van 3-0 uit handen gegeven. De ploeg uit Bergamo, met Marten de Roon in de basis en Sam Lammers als invaller, had na 21 minuten al drie keer gescoord. Atalanta liet het elftal uit Turijn echter terugkomen tot 3-3.