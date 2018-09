‘Vechter’ Luke Shaw rekent op snel herstel

Hoewel hij gisteravond tegen Spanje knock out ging, verwacht Luke Shaw niet dat hij opnieuw lang uit de roulatie is. ,,Ik ben een vechter, dus ben ik snel weer terug’’, twitterde de linksback van Engeland na zijn bezoek aan het ziekenhuis.

Het was even schrikken toen de 23-jarige Shaw vlak na rust na een botsing met Dani Carvajal roerloos op de grond bleef liggen. Het duel op Wembley lag zeven minuten stil en kon pas verder nadat de speler van Manchester United per brancard was afgevoerd.

,,Het zag ernaar uit dat zijn hoofd de grond raakte’’, sprak bondscoach Gareth Southgate. ,,Het was een dubbele impact. Het was een onhandig duel, maar de val op de grond veroorzaak het grote probleem bij Luke Shaw.’’

De linksback wordt in zijn loopbaan achtervolgd door blessureleed. Drie jaar geleden liep hij in een Champions Leaguewedstrijd tegen PSV een dubbele beenbreuk op na een onbesuisde tackle van Héctor Moreno. Hij was daardoor elf maanden uit de roulatie.

Tegen Spanje (1-2) maakte Shaw gisteravond na anderhalf jaar zijn rentree in de nationale ploeg. Hij speelde een uitstekende eerste helft waarin hij met een geweldige assist een groot aandeel had in de 1-0 van Marcus Rashford, zijn ploeggenoot bij Manchester United.

Shaw was na de dreun snel weer bij kennis. ,,Dank jullie voor alle liefde en steun’’, twitterde hij. ,,Het gaat goed met me en ik ben in goede handen. Ik ben een vechter, dus ben ik snel weer terug.’’

Volledig scherm Luke Shaw in duel met Isco. © EPA