Veel interesse WK voetbal 2023 voor vrouwen

De bonden van Argentinië, Bolivia, Brazilië en Colombia uit Zuid-Amerika hebben zich bij de FIFA gemeld. Uit de Aziatische zone kwam er interesse uit Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en een gecombineerd bid uit Zuid- en Noord-Korea. Daarnaast denkt ook Zuid-Afrika eraan om het WK van 2023 te organiseren.



Dit is volgens de voetbalbond de langste lijst met geïnteresseerden ooit voor een vrouwen-WK. De bonden kunnen zich tot 16 april formeel aanmelden. Op 4 oktober dit jaar moeten de bidbooks klaar zijn. De verwachting is dat FIFA in maart volgend jaar het WK aan een land zal toewijzen. Het WK van 2019 vindt plaats in Frankrijk.