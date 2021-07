Veel lachende gezichten bij wedstrijd tussen legendes Barcelona en Real Madrid

Het duel tussen de ‘legendes’ van beide Spaanse clubs werd afgewerkt in Bloomfield Stadium in Tel Aviv in Israel. De 29.400 gelukkige aanwezigen in het stadion zagen de eerste 'Clasico’ tussen oud-spelers sinds 2017. De wedstrijd van vanavond stond oorspronkelijk eerder op het programma, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.



Bij FC Barcelona gaven onder anderen Ronaldinho, Deco, Rivaldo en Ronald de Boer acte de présence. Bij Real Madrid waren onder anderen Luis Figo, Roberto Carlos, Iván Campo en Pedro Munitis te bewonderen.