Veerkrachtig Arsenal na zege op Chelsea in League Cup-finale

Duel gestaakt: Kai­serslau­tern-coach onwel tijdens duel met Darmstadt

24 januari De competitiewedstrijd tussen SV Darmstadt 98 en 1. FC Kaiserslautern is gestaakt omdat Jeff Strasser, coach van de bezoekende club, onwel is geworden. Volgens Duitse media gaat het om een hartaanval. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.