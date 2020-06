Vejinovic groeit na moeilijke jaren naar heldenstatus in Polen toe: 'Sportieve revanche, ja’

Marko Vejinovic (30) is in Polen de grote man bij het tegen degradatie strijdende Arka Gdynia. Na teleurstellende jaren in Nederland werkt hij als topscorer en dragende kracht aan een flinke sportieve revival. ,,Belangrijkste was dat ik spelplezier zou hervinden.’’

Volledig scherm Renato Tapia, oud-ploeggenoot bij Feyenoord, ontfermt zich over de geblesseerde Vejinovic. © Pim Ras Fotografie Door Jeffrey van der Maten



De lach is volledig terug op het gezicht van Vejinovic. Zie hem weer dolblij en typerend juichen na een doelpunt, zie hem vanaf een meter of 25 wonderschoon raak schieten. Het zijn beelden die vaag op het netvlies staan uit zijn periodes bij Heracles en Vitesse, de jaren dat hij op weg leek naar de top.



Tot veler verbazing bleef zijn grote doorbraak uit. Als scorende middenvelder met een goede trap in de benen maakte Vejinovic in de zomer van 2015 de miljoenenoverstap van Vitesse naar Feyenoord. Vejinovic speelde in zijn debuutseizoen in De Kuip veel, maar slaagde er niet in de verwachtingen waar te maken. ,,Het begon nog wel goed, maar door omstandigheden ging het steeds minder. Ook na mijn overstap naar AZ was de start goed. Ik was basisspeler, het ging lekker. Tot het moment dat ik mijn kruisband afscheurde.’’



Een flinke klap voor Vejinovic. Hij werd na zijn terugkeer slachtoffer van het succes van de Alkmaarders, die een uitstekend seizoen draaiden. Daarom koos hij in de winter van 2019 voor een verhuurperiode aan het Poolse Arka Gdynia. ,,Bij een lange blessure ga je heel erg beseffen hoe gezegend je als voetballer bent en hoe mooi het is om lekker te kunnen voetballen. Ik wilde op zoek naar een nieuw avontuur, een nieuwe start. Het belangrijkste was dat ik het spelplezier zou hervinden. De laatste jaren in Nederland waren leerzaam, maar wel lastig. Bij Arka wilde ik veel gaan spelen en eindelijk weer eens belangrijk zijn.’’

En dat lukte hem met verve. In zijn debuutseizoen was de 30-jarige middenvelder van waarde met vijf goals en die lijn trok hij door. Het geplaagde Arka, dat dit seizoen tegen degradatie vecht, wordt regelmatig bij de hand genomen door de Amsterdammer. Met acht goals als middenvelder is hij topscorer en dé hoop in bange dagen. ,,Dat voelt heel goed. Het is vervelend dat het met de ploeg niet goed gaat, maar zelf draai ik een goed seizoen.’’

Topscorer

In zijn twee seizoenen bij Feyenoord stokte de teller op één treffer, die hij maakte in de tweede ronde van de beker tegen Excelsior. Dat hij nu topscorer van zijn ploeg is, geeft hem een boost en de bevestiging dat hij zijn oude vorm en fitheid weer te pakken heeft. ,,Het is frustrerend dat het bij Feyenoord niet is gelopen zoals ik het voor ogen had, maar het was een nuttige periode. Ik had het niet willen missen, de winst van de landstitel en de beker gelden nog altijd als hoogtepunten.’’

Quote Er is concrete interesse uit verschil­len­de landen, dat is alleen maar een bevesti­ging dat ik goed bezig ben en zo moet doorgaan. Marko Vejinovic

Zijn sterke prestaties in Polen zijn precies waar Vejinovic op hoopte. ,,Ik wilde graag weer plezier hebben en laten zien wat ik in mijn mars heb. Sportieve revanche? Deels wel, ja. Door verschillende omstandigheden, zoals een langdurige blessure, heb ik de afgelopen jaren minder gespeeld in Nederland dan gehoopt. Het voelt goed om weer belangrijk te zijn voor een team.’’ Vejinovic is het lichtpuntje bij Arka Gdynia en daarmee speelt hij zich weer in de kijker. ,,Er is concrete interesse uit verschillende landen, dat is alleen maar een bevestiging dat ik goed bezig ben en zo moet doorgaan.’’

Geef de scouts eens ongelijk. Acht doelpunten als middenvelder van een degradatiekandidaat wekt logischerwijs de interesse van verschillende clubs. Vejinovic staat tot 2022 onder contract in Polen, maar sluit een terugkeer wat dichterbij huis niet uit. ,,Zeker, we gaan zien wat de zomer brengt. Ik houd alle opties open, ook een terugkeer naar Nederland. Voorlopig focus ik me volledig op de eindstrijd hier.’’

Ook afgelopen weekend was Vejinovic weer van grote waarde voor Arka, door in de zevende minuut van de blessuretijd de rebound van zijn gemiste strafschop spectaculair met een halve omhaal binnen te werken. Hoogstpersoonlijk zorgde Vejinovic voor een razendbelangrijke driepunter waar hij en zijn ploeggenoten naar snakten. Er staan nog twee duels op het programma, daarna speelt Arka negen wedstrijden in de degradatiepoule.

De nummer vijftien van de Ekstraklasa verloor woensdagavond met 5-1 bij Legia Warschau. ,,We zitten als ploeg in een lastige situatie, dus moeten we iedere kans aangrijpen om vertrouwen te tanken. Degradatie afwenden, dat is het hoofddoel en ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken. We hebben enorm veel kwaliteit als ploeg.’’