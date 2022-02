Veltman tegenover Weghorst, Liverpool blijft jagen op koploper Manchester City

Wordt Kylian Mbappé de best betaalde speler ter wereld? ‘PSG biedt salaris van één miljoen euro per week’

Paris Saint-Germain (PSG) wil van aanvaller Kylian Mbappe de best betaalde speler ter wereld maken, om zo een overstap van de Franse international naar Real Madrid tegen te houden. PSG zou bereid zijn de ster een basissalaris te betalen van rond de 1 miljoen euro per week, wat neerkomt op zo’n 50 miljoen per jaar, meldt de Britse krant The Independent.

17 februari