Verbazing bij Barcelona-voorzitter over statement Koeman: ‘We hoorden het een paar minuten van tevoren’

Koeman, die zwaar onder druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van Barcelona, besloot om in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Cádiz geen vragen van de pers te beantwoorden. De oud-bondscoach van Oranje las alleen een verklaring voor, waarin hij de fans, het bestuur en de media om geduld vroeg.

,,We kwamen er op het laatste moment achter dat hij van plan was deze verklaring af te leggen”, zei Laporta tegen Spaanse media. ,,Hij heeft de verplichting om op de persconferenties te verschijnen. Hij is dan vrij om vragen te beantwoorden of zich uit te drukken zoals hij dat wil. Ik respecteer deze beslissing van de trainer, maar we hoorden het pas een paar minuten van tevoren, net als de aanvoerders. We zitten in een moeilijke fase, maar we hopen op een goed resultaat donderdag tegen Cádiz. Daar gaat het om. Zulke situaties overwin je met goede resultaten.”

Volledig scherm Joan Laporta. © EPA

De verhouding tussen Koeman en Laporta is al geruime tijd gespannen. Volgens Spaanse media dreigt ontslag voor de Nederlander, die bezig is aan zijn tweede seizoen als trainer in Camp Nou. Koeman krijgt weinig steun van de clubleiding, hoewel hij vanwege de financiële problemen van Barcelona werkt met een overwegend jonge selectie. Afgelopen zomer vertrok met Lionel Messi het boegbeeld van de club.

Koeman schetste de situatie in de verklaring die hij woensdag voorlas. ,,De financiële situatie van de club heeft gevolgen voor de sportieve prestaties en vice versa. Het is duidelijk dat we aan een nieuw elftal moeten bouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen. We geven jongeren nu kansen, zoals in het verleden spelers als Xavi en Iniesta die ook kregen. Maar dat heeft tijd nodig. Onze talenten van vandaag kunnen de sterren van de toekomst worden. Maar heb geduld.”

Laporta sprak zijn verbazing uit over de speech van Koeman, maar zei de trainer daar voorlopig niet op aan te gaan spreken. ,,Het is beter om de bal het werk te laten doen op het veld en een goede wedstrijd te spelen in Cádiz.” Het Spaanse competitieduel begint vanavond om 22.00 uur.

