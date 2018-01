Verbeek en Oman tellen af: De spelers voelen zich ijzersterk

Door Mikos Gouka

Een heel belangrijke dag vandaag. Nerveus?

Verbeek: ,,Het is heel bijzonder. We zijn de Golf Cup of Nations zonder verwachtingen begonnen, want Oman behoorde bepaald niet tot de favorieten. Maar we zijn bezig aan een sterk toernooi. Dit is het WK voor het Midden Oosten. Zoals ik al eerder zei: toen we de poulefase overleefden, was Oman al in alle staten. Toen wij de halve finale wonnen van Bahrein, vierde Oman groot feest. En stel dat we vanmiddag de finale winnen, wat zal er dan in Oman gebeuren?''

Wat denk je?

,,Wij zijn uiteraard alleen maar bezig met de finale en niet met wat er eventueel zou kunnen gebeuren ná de eindstrijd. Dat is voor andere mensen. Maar we krijgen wel mee wat we losmaken in het land. De Verenigde Arabische Emiraten zijn voor veel mensen favoriet, we verloren in de groepsfase ook van die ploeg. En ze incasseerden dit toernooi ook nog geen enkel tegendoelpunt. Maar Oman speelt uitstekend, de spelers voelen zich ijzersterk. We gaan echt alles op alles zetten om de Golf Cup te winnen.''

In Nederland is het toernooi aan onze aandacht ontsnapt. We kunnen wel Lienden tegen GVVV kijken, maar dit toernooi gaat nog een stap te ver.

,,Mijn familie en vrienden in Nederland kijken via een livestream op internet. Maar geloof me: de aandacht hier is gigantisch. De media is er vol op gedoken, echt vergelijkbaar met een WK. De grote zenders brengen dagelijks grote reportages en live-uitzendingen. De laatste dagen is er ook meer aandacht vanuit Nederland. Mensen hebben ongetwijfeld gehoord dat ik werkzaam ben bij Oman en dat wij het goed doen.''

Hoe is het niveau op het toernooi?

,,Er lopen hier geweldige spelers, jongens die in de eredivisie een sensatie zouden kunnen zijn. En achter dit nationale elftal staat een Olympisch elftal klaar met vijf tot zes spelers die zo kunnen doorstromen. Die jongens zijn zó talentvol. Nee, ik denk niet dat de Nederlandse clubs spelers zullen ophalen. Financieel is dat al heel erg lastig en ze moeten werkvergunningen krijgen. Of er moeten spelers bij zitten zoals Alireza Jahanbakhsh uit Iran, die heel bewust via NEC en AZ zijn loopbaan heeft opgebouwd. Een van mijn spelers heeft een contract bij een club uit Malta, de rest speelt in het Midden Oosten. En ik hoef niet uit te leggen dat de salarissen hier behoorlijk zijn.''

De tegenstander staat onder leiding van de Italiaanse trainer Alberto Zaccheroni, voormalig trainer van onder meer AC Milan, Juventus, Internazionale, Lazio Roma en Japan. Hij incasseerde met zijn ploeg nog geen enkele tegentreffer. Heb je al een idee hoe die muur omver kan worden gekegeld?

,,We zijn voorbereid, laat dat duidelijk zijn. De organisatie bij Oman staat goed, we zijn in staat om kansen te creëren en doelpunten te maken. Maar het blijft wel een finale tegen een elftal met gelouterde spelers.''