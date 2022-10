Verbijstering bij Ipswich-fan Ed Sheeran: 4 goals in blessuretijd zorgen voor comeback van de eeuw

Het uitvak in Londen ontplofte toen Freddie Ladapo (90+1) en Sam Morsy (90+4) in de extra tijd de zege leken veilig te stellen voor de titelkandidaat in League One: 2-4. Maar daarmee was het duel op The Valley nog lang niet gespeeld. Twee minuten later maakte Terell Thomas er 3-4 van en vanwege al het oponthoud – het uitgebreide juichen van Ipswich en een late wissel – mocht Charlton nog op jacht naar de gelijkmaker ook. Die werd in de 99ste minuut gemaakt door George Dobson, die met zijn treffer voor de misschien wel meest sensationele comeback ooit zorgde.