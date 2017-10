Vercauteren (60) keert terug naar België

Speler van het weekend Gabriel Jesus wordt in Manchester al gezien als de 'nieuwe Ronaldo'

13:36 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 9: Gabriel Jesus, de 20-jarige spits van Manchester City die zaterdag indruk maakte tegen Stoke City. In zeven duels scoorde de Braziliaan zes keer. De term de 'nieuwe Ronaldo' wordt hier en daar al stiekem gebruikt.