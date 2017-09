Verdediger Bilbao geneest voor tweede keer van kanker

,,Hij is genezen verklaard, we zijn allemaal enorm blij'', zei Ziganda na de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Die ging weliswaar met 2-1 verloren, maar de vreugde over het goede nieuws van Alvarez voerde de boventoon in stadion San Mamés.



Bij Alvarez werd eind vorig jaar voor het eerst teelbalkanker aangetroffen. De talentvolle verdediger ging toen direct onder het mes om de tumor te laten verwijderen en maakte een paar weken later al zijn rentree in het elftal van Athletic Bilbao.



Tijdens een controle in juni werd opnieuw kanker aangetroffen. Alvarez moest weer chemotherapie ondergaan en miste daardoor het EK voor spelers onder 21 jaar. Als blijk van medeleven lieten al zijn teamgenoten van Athletic Bilbao hun hoofd kaalscheren.