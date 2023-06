Vermakelijke arrogantie bij Manchester City: ‘Naar de Champions League-finale? Nee, ik pak de volgende keer wel mee’

met samenvatting Lionel Messi uitgeflo­ten bij laatste duel voor PSG: ‘Had gehoopt dat er toch meer waardering voor hem was’

De laatste wedstrijd van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain stond voornamelijk in het teken van een steunbetuiging aan Sergio Rico. De doelman ligt na een ongeluk al dagen in het ziekenhuis. De wedstrijd zelf tegen Clermont Foot eindigde in een 2-3 winst voor de bezoekers. Messi werd opnieuw uitgefloten door het publiek.