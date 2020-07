Vermeer loopt clash met Stam en Siem de Jong mis in MLS-toernooi

De ploeg van trainer Giovanni Savarese speelde in de laatste groepswedstrijd gelijk tegen het Los Angeles FC van keeper Kenneth Vermeer: 2-2. Daarmee verzekerde de club uit Portland zich ongeslagen van de eindzege in poule F. Los Angeles FC gaat als nummer 2 eveneens door naar de achtste finales. Zodoende speelt Vermeer dus niet tegen Stam en co.

FC Cincinnati plaatste zich woensdag voor de volgende ronde van het toernooi op het afgesloten complex in Florida. Dankzij een zege van 2-0 op New York Red Bulls eindigde FC Cincinnati, met onder anderen Siem de Jong (ex-Ajax) in de gelederen, als tweede in poule E. In dezelfde groep stelde trainer Frank de Boer met Atlanta United teleur. De oud-international bleef met zijn club puntloos.