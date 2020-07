Vermeer moet drie keer vissen, maar pakt nog wel punt met Los Angeles FC

Video Klopp en Van Dijk felicite­ren Akinfenwa (102 kilo) met promotie: ‘Geniet ervan, big man’

7:50 Wycombe Wanderers promoveerde maandagavond voor het eerst in de clubhistorie naar het Championship, het tweede niveau in Engeland. Op een leeg Wembley werd Oxford United met 2-1 verslagen in de finale van de play-offs. Na afloop waren de camera's vooral gericht op Adebayo ‘The Beast’ Akinfenwa, de 38-jarige en 102 kilo zware spits van Wycombe.