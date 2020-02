Vermeer verliest eerste duel Los Angeles FC: ‘Trots op debuut’

Het was niet alleen het eerste officiële duel voor Los Angeles FC over de landsgrenzen, het was voor Vermeer bovendien de eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club na zijn overstap van Feyenoord. Het resultaat werd er echter eentje om snel te vergeten. Vermeer moest twee keer vissen door goals van Jean Meneses en Ángel Mena.



Ondanks het teleurstellende resultaat keek Vermeer toch tevreden terug op zijn eerste duel in Amerikaanse dienst. ,,Ik ben blij met mijn officiële debuut voor Los Angeles FC. Helaas niet het resultaat dat we wilden, maar ik ben nog steeds trots op het team en de geweldige steun van de fans", liet Vermeer weten op Instagram.



Vermeer en consorten hebben nog steeds kans zich te plaatsen voor de volgende ronde van de CONCACAF Champions League. Op vrijdag 28 februari is immers de return in Los Angels.