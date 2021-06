Verpleegkundige geeft dokters schuld van dood Maradona: ‘Ze hebben hem vermoord’

Oran­je-opponent Oostenrijk niet voorbij Slowakije

6 juni Het Oostenrijkse voetbalelftal heeft in voorbereiding op het Europees kampioenschap gelijkgespeeld tegen Slowakije. In Wenen bleef het 0-0 tussen de beide deelnemers aan het evenement. Oostenrijk is een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het EK.