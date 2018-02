Vervanger van Neuer drie jaar langer bij Bayern München

Vermeer stopt penalty, maar heeft geen antwoord op tikje van Clasie

16:46 Kenneth Vermeer en Jordy Clasie hebben een belangrijke rol gespeeld bij het gelijkspel (1-1) van Club Brugge bij Waasland-Beveren. De van Feyenoord gehuurde doelman hield in de eerste helft zijn elftal overeind door een strafschop van de Zweed Isaac Thelin te stoppen. Clasie veranderde in extra tijd echter een bal dusdanig van richting dat die in zijn eigen doel verdween.