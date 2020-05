Vice-preses FIFA: ‘Begin pas in 2021 aan nieuw voetbalseizoen’

,,Ik denk dat we dit idee niet zo maar moeten afwijzen", zei Montagliani die ook voorzitter is van de Concacaf, de voetbalbond voor Noord- en Midden Amerika en de Caraïben. ,,Het geeft alle competities meer tijd en als iedereen in het nieuwe jaar weer begint dan sluit dat ook mooi aan op het volgende WK in Qatar, dat vanwege de hitte in 2022 van 21 november tot 18 december wordt gehouden. Dan hoeven er geen ingrijpende wijzigingen meer plaats te vinden.”



Nagenoeg alle Europese competities liggen stil, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is nog onduidelijk of de Champions League en Europa League worden uitgespeeld. In Nederland en Frankrijk is het seizoen al voorbij. Duitsland, Engeland en Spanje onderzoeken wanneer ze het profvoetbal weer kunnen hervatten.