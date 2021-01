Vidal en Barella bezorgen Inter zege op Juventus in Derby d’Italia

VideoJuventus heeft opnieuw een flinke tik gekregen in de Serie A. De kampioen van de laatste negen seizoenen verloor in San Siro met 2-0 van Internazionale. Het was voor Inter de eerste zege in de Derby d’Italia sinds 18 september 2016, toen Frank de Boer zijn team met 2-1 zag winnen.

Mauro Icardi en Ivan Perisic waren destijds de doelpuntenmakers voor Internazionale. Vanavond scoorden twee middenvelders voor de Nerazzurri. Arturo Vidal kopte in de twaalfde minuut een voorzet van Nicolò Barella fraai binnen. De Chileense middenvelder deed dat een minuut nadat een goal van Cristiano Ronaldo terecht werd afgekeurd. In de 52ste minuut maakte Barella er na een diepe pass van Alessandro Bastoni zelf 2-0 van voor de ploeg van Antonio Conte. Lautaro Martínez kreeg een kwartier voor tijd nog een goede kans op de derde goal voor Inter.



Internazionale staat nu op 40 punten. AC Milan staat ook op dat aantal, maar speelt morgenavond pas de achttiende wedstrijd. De ploeg van Stefano Pioli gaat op Sardinië op bezoek bij nummer zeventien Cagliari, maar moet dat wel doen zonder de besmette basiskrachten Hakan Çalhanoğlu en Theo Hernández. Juventus staat nu vijfde met 33 punten na zeventien wedstrijden. Napoli en AS Roma staan op de derde en vierde plaats in de Serie A. Atalanta, dat eerder vandaag in Bergamo doelpuntloos gelijkspeelde tegen het Genoa van debutant Kevin Strootman, staat zesde met 32 punten.

Stefan de Vrij deed vanavond de hele wedstrijd mee bij Internazionale, dat slechts één serieuze kans weggaf. Federico Chiesa kwam echter niet tot scoren voor Juventus. Serie A-topscorer Cristiano Ronaldo (15 goals in 14 duels) was buiten zijn afgekeurde goal in de openingsfase nauwelijks te zien. Bij de ploeg van Andrea Pirlo ontbrak Matthijs de Ligt nadat hij anderhalve week geleden besmet raakte met het coronavirus.

De nederlaag in San Siro was voor Juventus de tweede van dit seizoen, nadat op 22 december in Turijn al pijnlijk met 0-3 werd verloren van Fiorentina. De ploeg van Pirlo speelde al wel zes keer gelijk, waarmee de jacht op de tiende landstitel op rij steeds zwaarder wordt voor De Oude Dame.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS