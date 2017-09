Vidal maakt einde interlandcarrière bekend

Van Marwijk: We gaan voor een stuntje in Rusland

7:21 Formeel moet zijn contract nog worden verlengd, maar Bert van Marwijk gaat zich opmaken voor het WK, na de definitieve plaatsing met Saoedi-Arabië. ,,We zijn geloof ik het enige land dat nog geen opties had op hotels in Rusland. Niemand had hierop gerekend.''