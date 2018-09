Vieira heeft eerste thuiswinst binnen met OGC Nice

Nice boekte vorige week tegen Olympique Lyon (0-1) de eerste overwinning van het seizoen, maar nu heeft de ploeg van coach Patrick Vieira ook een thuiswinst op zak. Gemakkelijk ging dat niet. In de eerste helft miste Benjamin Bourigeaud een penalty namens Stade Rennes, waarna het in de tweede helft alsnog raak was voor de uitploeg. Romain del Castillo verscheen na een krap uur op het scoreformulier.



OGC Nice, waar Balotelli ontbrak vanwege een blessure, toonde veerkracht. In het laatste kwartier kwam de thuisploeg nog langszij via Allan Saint-Maximin en Lees Melou. Vieira haalt opgelucht adem: de eerste thuiswinst is binnen.