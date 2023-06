Vier jaar cel voor man die Mark van Bommel met pistool bedreigde om profcontract te krijgen

Dugarry haalt uit naar Lionel Messi na uitspraken over Paris Saint-Ger­main-tijd: ‘Zijn opmerkin­gen zijn onbegrijpe­lijk’

Voormalig Paris Saint-Germain-speler Jérôme Rothen en 55-voudig Frans international Christophe Dugarry hebben hard uitgehaald naar Lionel Messi. De naar Inter Miami vertrekkende Argentijn vertelde tegen de Spaanse pers dat hij in zijn twee jaar in Parijs niet gelukkig was. ,,Laat hij zich dan niet adviseren als hij zulke onzin uitkraamt?”