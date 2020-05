Vier jaar na het wonder van Leicester: ‘Honderd procent zeker het mooiste sprookje ooit’

Het sprookje

De hele wereld was in de ban van het succes van Leicester. Jarenlang vertolkten The Foxes een anonieme rol in het Engelse voetballandschap. Leicester kwam uit in de Championship, in 2009 zelfs op het derde niveau. Eenmaal in de Premier League transformeerde de degradatiekandidaat in het seizoen 2015/2016 tot de meest verbazingwekkende ploeg ter wereld. Een fantastische start werd doorgetrokken tot aan het einde van het seizoen, waarin Leicester tien punten boven runner-up Arsenal eindigde. ,,De verbazing was ook bij mij echt mega’’, vertelt Van Halst. ,,Echt geniaal was het. Dit was honderd procent zeker het mooiste sprookje ooit. Zoiets gebeurt echt nooit meer, daar ben ik van overtuigd.’’

Volledig scherm Kampioen Leicester City. © BSR Agency

Het bij elkaar geraapte zooitje

Volledig scherm Jamie Vardy. © AP Voor eeuwig gaan de spelers van het kampioenselftal door het leven als de helden van Leicester. Als we het succeselftal onder de loep nemen, is de prestatie nóg markanter. Drie jaar voor de titel speelde sterkhouder N'Golo Kanté nog in de Ligue 2 bij SM Caen. Topscorer Jamie Vardy? Die speelde op 25-jarige leeftijd nog op het vijfde niveau, bij Fleetwood Town. ,,Vardy stond echt symbool voor de ploeg. Hij presteerde vanuit het niets opeens fantastisch. Een paar jaar daarvoor speelde hij nog in de krochten van de Engelse divisies en stond hij vaker met een biertje in de hand dan dat hij scoorde.’’ Ook het centrum, gevormd door Wes Morgan en Robert Huth, wekte de verbazing van Van Halst. ,,Twee houthakkers waren dat. Redelijke verdedigers, maar normaal gesproken word je daar geen kampioen mee. Het was eigenlijk gewoon een bij elkaar geraapt zooitje’’

De bijna-degradant

Om het allemaal nóg gekker te maken: het had weinig gescheeld of Leicester City had helemaal niet meer in de Premier League gespeeld. Ternauwernood handhaafde de ploeg zich het seizoen voorafgaand aan het sprookjesseizoen, na een verschrikkelijke start. Uiteindelijk beleefde Leicester een inhaalrace en eindigde de ploeg zes punten boven de degradatiestreep. ,,Twee jaar voordat ze kampioen werden, promoveerden ze vanuit de Championship. Dan kan je een ploeg echt niet serieus nemen voor de titelstrijd. Met een rijke sjeik is dat nog wel mogelijk, maar met zo'n elftal kan het eigenlijk gewoon niet.’’

Quote Het was natuurlijk nog veel mooier geweest als ze in een stadion de titel hadden veroverd. Jan van Halst

Het smetje

Het seizoen kon bijna niet mooier voor de Engelse laagvlieger, maar het slot had volgens Van Halst nóg mooier kunnen zijn. Leicester City werd thuis voor de buis landskampioen, omdat concurrent Tottenham Hotspur met 2-2 gelijkspeelde tegen Chelsea. Daardoor vierde de selectie, die de wedstrijd gezamenlijk bekeek in huize Vardy, in een woonkamer in plaats van het King Power Stadium. ,,Het was natuurlijk nog veel mooier geweest als ze in een stadion de titel hadden veroverd. Nu moesten ze feestvieren bij Vardy thuis, haha.’’

De dollende coach

De trainerscarrière van Claudio Ranieri was bepaald niet imposant te noemen toen hij in 2015 aan het roer kwam te staan bij The Foxes. Met onder meer Juventus en Atlético Madrid had hij grote clubs achter zijn naam, maar bij beide clubs werd hij ontslagen. Bij Leicester City groeide hij pas echt uit tot een succescoach, nadat hij zijn middelmatige ploeg transformeerde tot een elftal dat om de meest begeerde prijs in Engeland speelde: de titel. ,,Het was altijd een genot om naar zijn persconferenties te kijken’’, herinnert Van Halst zich. Hij was enorm stoïjcijns en nam met dolletjes de spanning voor zijn ploeg weg. Dat hij het seizoen na de landstitel werd ontslagen omdat Leicester in degradatienood verkeerde, was lullig. Toch was het begrijpelijk, want het ging gewoon niet meer zo goed. Al had degradatie het verhaal écht rondgemaakt, haha!’’

Volledig scherm Claudio Ranieri met de omgekomen eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha. © AP

De topclub?

Vier jaar na de landstitel beleefde Leicester een achtbaanrit vol gebeurtenissen. De club verkeerde zoals gezegd in degradatienood, desondanks speelde het in Champions League, clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha kwam om na een tragisch helikopterongeluk en de club begon weer langzaam te klimmen op de ranglijst. Toen het coronavirus ook de voetballerij trof, bezette de landskampioen van 2016 de derde plaats. Kan Leicester zich inmiddels tot de Engelse top rekenen? ,,Nee, ik denk dat het verschil te groot is’’, aldus Van Halst. ,,Bij clubs als Manchester United moet je winnen, bij Leicester is het nog altijd mogen. Ze zullen nooit meer presteren wat ze toen deden., dit was een eenmalig mirakel.’’