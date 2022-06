Vier landen jagen nog op WK-ticket: het programma en de uitslagen van deze interlandperiode

WK-kwalificatie

Nog één Europees land kon zich bij het deelnemersveld van het WK voegen. Door de oorlogssituatie in Oekraïne werd de play-offwedstrijd van het land uitgesteld. Oekraïne verloor in de finale tegen Wales (1-0), nadat het eerder Schotland overtuigend aan de kant had gezet: 3-1. Wales komt bij het WK in de poule met Engeland, de Verenigde Staten en Iran terecht.



In een ander deel van het kwalificatieschema nemen twee landen waar Bert van Marwijk ooit bondscoach van was het tegen elkaar op: de Verenigde Arabische Emiraten speelt tegen Australië, dat met 1-2 won. Australië speelt de finale tegen Peru. De winnaar komt tegenover Frankrijk, Denemarken en Tunesië te staan op het WK.



Verenigde Arabische Emiraten - Australië (1-2)

Maandag 13 juni, 20.00 uur: Australië - Peru



Het laatste WK-ticket is voor de winnaar van de wedstrijd tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland. Op het WK van 2014 won Nederland in de kwartfinale nog van Costa Rica na strafschoppen.

Dinsdag 14 juni, 20.00 uur: Costa Rica - Nieuw-Zeeland