Vierde goal op rij Dost en twee assists Lang in gewonnen topper tegen Genk

De Nederlanders van Club Brugge speelden een hoofdrol bij de zwaar bevochten overwinning van de koploper op de ploeg trainer van John van den Brom. Ruud Vormer schoot na rust de gelijkmaker (2-2) binnen, Noa Lang was goed voor twee assists en Stefano Denswil maakte voor het eerst sinds zijn terugkeer in Brugge de negentig minuten vol.



Net als in zijn voorgaande drie wedstrijden in België had Dost weinig tijd nodig om de score te openen. De lange aanvaller had bij zijn debuut tegen STVV twee weken geleden minder dan 13 minuten nodig om te scoren. Ook tegen Beershot (15de minuut) en Oostende (38ste) maakte hij al voor rust de openingsgoal voor zijn ploeg. In de topper tegen Genk mikte hij raak na een afgemeten voorzet van landgenoot Lang, die volgens de VAR net geen buitenspel stond.