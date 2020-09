Vilhena met Krasnodar naar groepsfase Champions League

Tonny Vilhena heeft zich met FC Krasnodar geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De oud-Feyenoorder won met zijn ploeg met 1-2 bij PAOK Saloniki, nadat het eerste duel ook al in 2-1 voor de Russen was geëindigd.

Ook vorig jaar was Vilhena dicht bij het hoofdtoernooi, maar toen verslikte Krasnodar zich in de play-offs in een Griekse tegenstander. PAOK kon het voorbeeld van Olympiacos echter niet volgen en kwam door een eigen doelpunt van Giannis Michailidis op achterstand. Omar El Kaddouri bracht de spanning nog wel terug, maar Rémy Cabella bezorgde Krasnodar voor het eerst in de clubhistorie een felbegeerde plaats in het hoofdtoernooi. Vilhena speelde de hele wedstrijd mee.

Ook het Deense FC Midtjylland zit morgenavond in de koker bij de loting in Nyon. De oude ploeg van Rafael van der Vaart versloeg Slavia Praag met 4-1, nadat het eerste duel in 0-0 was geëindigd. Net als voor Krasnodar is het voor Midtjylland een primeur.

Red Bull Salzburg kwam niet meer in de problemen tegen Maccabi Tel Aviv. Na de 1-2-zege in Israël waren de Oostenrijkers ook in eigen huis duidelijk een maatje te groot: 3-1.

De loting voor de groepsfase van de Champions League is donderdag live te volgen op Ziggo Sport en in ons liveblog.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.