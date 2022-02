Villarreal en Juventus imponeren niet: ploegen van Danjuma en De Ligt blijven steken op gelijkspel

Dusan Vlahovic, de 22-jarige spits die vorige maand voor ruim 70 miljoen euro overkwam van Fiorentina, scoorde al na 32 seconden voor Juventus, met een diagonaal schot uit de draai. Daarmee is hij de snelst scorende Champions League-debutant en pakt hij het record af van Andy Möller, die in 1995 vijf tellen meer nodig had om bij zijn CL-debuut het net te vinden.



Oranje-international Arnaut Danjuma was na een kwartier dicht bij de gelijkmaker. Zijn subtiele hakbal achter het standbeen kon nog net door Juventus-doelman Wojciech Szczesny worden gekeerd. Het was de enige opvallende actie van Danjuma, die verder nauwelijks in het spel voorkwam.