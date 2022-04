Villarreal lust na Juventus en Bayern ook Liverpool rauw: ‘Was geen toeval’

Villarreal voelt zich niet de mindere van Liverpool in de halve finale van de Champions League, woensdag op Anfield. ,,We gaan bepaald niet met een minderwaardigheidscomplex naar Engeland voor de eerste wedstrijd”, zegt trainer Unai Emery. De Spanjaarden schakelden eerder onder meer Juventus en Bayern München uit.

,,We hebben grote clubs uitgeschakeld en dat was geen toeval”, zei Emery vlak voor het vertrek naar Liverpool. ,,Misschien is Liverpool wel de grootste favoriet voor de winst in dit toernooi en kunnen we op nog meer tegenstand rekenen dan in de vorige ronden. Maar ik geloof zeker in onze kansen. Dat we ook op dit niveau goed meedoen hebben we voldoende bewezen.”

Misschien dat Juventus en Bayern München zijn club licht hebben onderschat, aldus Emery. ,,Die fout zal Liverpool zeker niet maken. Aan de andere kant is onze motivatie nog groter dan in de afgelopen wedstrijden. Nu we weten dat het kan, willen we ook de finale halen. Maar we weten ook dat Liverpool bezig is aan een heel sterke reeks. De club speelt met plezier en energie. Het wordt heel interessant.”

Blessures

Yéremi Pino kan woensdag niet spelen voor Villarreal in de Champions League. De middenvelder is niet fit genoeg voor de wedstrijd in en tegen Liverpool, vertelde zijn coach Unai Emery dinsdag op de persconferentie. Aanvaller Gerard Moreno is niet helemaal fit en een twijfelgeval.

Pino is nog maar 19 jaar, maar dit seizoen al een vaste waarde bij de nummer 7 van Spanje. Hij speelde dit seizoen al 31 wedstrijden en scoorde in februari liefst vier keer in een wedstrijd tegen Espanyol. Villarreal kan in de heenwedstrijd waarschijnlijk wel beschikken over Francis Coquelin.