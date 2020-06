Villarreal strijdt na zege mee om CL-ticket

Voetbal Vandaag: topper in LaLiga zonder Frenkie, maar mét Luuk de Jong

12:27 De bal rolt weer, en hoe! In Spanje staat een kraker op het programma en ook in de Premier League krijgen de mensen thuis een mooi affiche voorgeschoteld. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Wie spelen er en welke Nederlanders komen in actie?