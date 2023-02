Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp helpen Antwerp aan winst

Liefst 650 miljoen euro armer en achttien spelers rijker, maar Chelsea is lachertje van de Premier League

Steeds vaker klinkt hoongelach en ongeloof over Chelsea, dat honderden miljoenen ponden investeerde in nieuwe spelers, maar zo beroerd presteert. Vanavond in Dortmund gloort een ontsnappingsroute in Europa. Maar wat drijft de nieuwe eigenaren eigenlijk? En mag het wel, dat onbeperkt met geld smijten?