Vincent Janssen krijgt al na negen minuten rood, Mark van Bommel zag ‘duwende, geen slaande beweging’

Janssen stapte afgelopen zomer van het Mexicaanse Monterrey over naar het ambitieuze Antwerp. Onder trainer Mark van Bommel begon de club uitstekend aan het seizoen, maar de laatste weken is de klad er flink ingekomen. Na zestien wedstrijden in de Belgische competitie is Antwerp nog wel de nummer twee, maar de achterstand op koploper Genk bedraagt al negen punten.

Janssen hoopt later deze maand voor Oranje uit te komen op het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal maakt zijn selectie morgen bekend.

Beveren - Antwerp begon om 20.00 uur. Op het moment van de rode kaart voor Janssen was de stand 0-0. Nog voor rust hielp Calvin Stengs de bezoekers aan een 0-1 voorsprong. Na 90 minuten was de stand 2-2 en dus moest er worden verlengd. In die verlenging werd er niet meer gescoord en in de strafschoppenserie bleek Antwerp uiteindelijk de beste.

,,Voor de toeschouwers was dit een aardige bekerwedstrijden”, zei Van Bommel na de wedstrijd. ,,Maar als trainer had ik graag een wat ander verloop gezien. De vroege rode kaart voor Vincent Janssen heeft het ons extra moeilijk gemaakt. Ik stond op vijf meter en volgens mij maakte Vincent geen slaande, maar eerder een duwende beweging.”

,,Ondanks die numerieke minderheid kwamen we eerst toch verdiend op voorsprong. In de tweede helft werd het dan nog 2-1. Die tweede goal had eigenlijk moeten afgevlagd worden wegens buitenspel. Daar wil ik graag nog iets over zeggen: als we in België de bekercompetitie serieus willen nemen, moeten er toch echt wel een VAR en een vierde official worden voorzien. Uiteindelijk haalden we het alsnog en daar zijn we, gezien de omstandigheden, dubbel blij mee. Mijn spelers hebben er 120 minuten keihard voor gewerkt en ik ben dan ook erg trots op hen.”

Anderlecht

Anderlecht had in Lier strafschoppen nodig tegen de lokale tweedeklasser. Na 90 minuten was het 2-2 en in de verlenging werd er niet gescoord. De penaltyreeks was ongekend spannend. De beslissing viel pas na de twintigste strafschop. Het was uitgerekend Anderlecht-doelman Bart Verbruggen, afkomstig uit Breda, die zijn ploeg naar de volgende ronde schoot.