Vincent Janssen matchwinner voor Royal Antwerp bij debuut in Champions League

Royal Antwerp FC uit 1880 debuteerde vanavond in de Champions League. Al gaat het dan nog om de play-offs voor een plek in de poulefase, het Champions League-anthem zal voor veel supporters op de volgepakte Bosuil voor kippenvel hebben gezorgd. Antwerp speelde ooit twee wedstrijden in de oude Europa Cup I. Dat was in 1957, toen Real Madrid over twee duels met 8-1 won van de oudste club van België. Daarna speelde RAFC nog wel regelmatig in de Jaarbeursstedenbeker, UEFA Cup, Europa League en Conference League, maar vanavond dus voor het eerst in het kader van de Champions League.

Op aangeven van de talentvolle middenvelder Arthur Vermeeren (18) opende Vincent Janssen na een kwartier de score voor Antwerp. Tien minuten na rust kwam Antwerp met tien man na te staan na rood voor rechtsback Jelle Bataille. Jurgen Ekkelenkamp werd direct na die rode kaart vervangen. Gyrano Kerk bleef op de bank bij Royal Antwerp, dat vandaag de Argentijnse verdediger Gaston Avila voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Ajax.

Nordin Amrabat speelde de hele wedstrijd bij AEK Athene, dat zich zaterdagavond pas plaatste voor de play-offs door af te rekenen met Dinamo Zagreb. De wedstrijd in de Griekse hoofdstad werd tien dagen later gespeeld dan gepland, nadat er op 8 augustus een Griekse fan om het leven was gekomen bij hevige rellen. Supporters van Dinamo Zagreb zijn dit seizoen niet meer welkom bij Europese uitwedstrijden.

FC Kopenhagen wint in Polen

FC Kopenhagen won met 0-1 bij Raków Czestochowa, dat vorig seizoen voor het eerst kampioen werd in Polen na twee tweede plaatsen op rij. De Roemeense verdediger Bogdan Racovitan maakte al na negen minuten een eigen goal. Kevin Diks en Jordan Larsson (zoon van Henrik Larsson) deden de hele wedstrijd mee bij de kampioen van Denemarken, dat vorig seizoen drie punten pakte in een poule met Manchester City, Borussia Dortmund en Sevilla.



Op Ibrox in Glasgow kwamen Rangers en PSV tot een 2-2 gelijkspel. Luuk de Jong maakte in de slotfase nog gelijk. De return in Eindhoven is volgende week woensdag. Komend weekend komt PSV, net als Ajax en AZ, niet in actie in de eredivisie.

Woensdagavond zijn de volgende drie heenduels in de play-offs van de Champions League. Volgende week dinsdag en woensdag zijn de beslissende returns. Hakim Ziyech kan woensdagavond debuteren voor Galatasaray, dat op bezoek gaat bij de Noorse kampioen Molde FK. Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld spelen met de Griekse nummer twee Panathinaikos tegen Sporting Braga, de nummer drie van Portugal.

Programma woensdagavond

21.00 uur: Molde FK - Galatasaray

21.00 uur: Sporting Braga - Panathinaikos

21.00 uur: Maccabi Haifa - BSC Young Boys

