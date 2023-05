Vinícius post compilatie op Instagram na racisme-incident: ‘Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk’

Lees ook

• Vinícius Júnior was het slachtoffer bij acht van de twaalf aanklachten

,,Doodswensen, een opgehangen pop, racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden. Dit is het bewijs”, postte de 22-jarige Braziliaanse aanvaller van Real Madrid. Het filmpje eindigt met de boodschap: ,,Racisme is een misdaad, het niet bestraffen medeplichtigheid.”

,,Elke uitwedstrijd is er wel een onaangename verrassing”, schrijft Vinicius. ,,Incidenten, zegt men dan. Maar het zijn geen incidenten. Het gebeurt continu en het heeft zich over verschillende Spaanse steden verspreid. Wat is er nog meer nodig om deze mensen te straffen, om clubs sancties op te leggen? Waarom kaarten de sponsors dit niet aan bij La Liga? Waarom brengen de televisiezenders deze barbaarsheid niet in beeld? Het probleem wordt erger en erger. Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk.”

Vincent Kompany was een van de eersten die een reactie plaatste bij de video, die al snel meer dan drie miljoen likes kreeg. ,,Mijn hart bloedt als ik deze beelden zie. Onze ouders, grootouders en voorouders hebben al zoveel moeten doorstaan... en nog is de strijd niet afgelopen”, schreef de Belgische trainer van Burnley. ,,Onze kinderen zullen niet opgroeien in een wereld waar haat en discriminatie heerst. Ze zullen weten wat ze waard zijn en nooit buigen voor degenen die ervoor kiezen om te discrimineren, te verdelen en te haten. Vinicius, je bent niet alleen. We staan zij aan zij en we zijn sterker dan ooit.”

Christusbeeld in Rio blijft donker

Het wereldberoemde Christusbeeld in Rio de Janeiro bleef maandagavond een uur niet verlicht uit solidariteit met Vinícius Júnior. Hij liet via sociale media weten dat het gebaar in zijn geboorteland hem ontroerde. ,,Laat dit beeld van Jezus Christus onze strijd symboliseren”, plaatste Vinícius bij een foto van het donkere standbeeld op Instagram. ,,Boven alles wil ik doorgaan met inspireren en meer aandacht krijgen voor onze strijd.”

De aanvaller kreeg na het incident steun van onder anderen (oud-)voetballers Kylian Mbappé en Rio Ferdinand en Formule 1-coureur Lewis Hamilton en bedankte hen daarvoor.

Het initiatief voor de actie kwam van de beheerder van het standbeeld, de Braziliaanse voetbalbond en een organisatie tegen racisme in het voetbal. De Braziliaanse regering had de racistische aanvallen op Vinícius eerder al scherp veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land riep op tot actie om racisme te stoppen. De Spaanse justitie is een onderzoek gestart naar een mogelijk haatmisdrijf door de fans van Valencia. Real Madrid maakte maandag bekend naar de rechter te stappen vanwege het wangedrag.

