Virgil van Dijk acht vier prijzen Liverpool ‘praktisch onmogelijk’

,,Het is nog nooit een Engelse club gelukt om alle vier de trofeeën te winnen en daar is een reden voor; het is praktisch onmogelijk”, zei de verdediger tegen de BBC. Klopp had eerder gezegd dat hij die prestatie ‘onwaarschijnlijk’ acht.

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en is nog in de race voor de Champions League, de landstitel en de FA Cup. De ploeg rekende zaterdag in de halve finales af van het Engelse bekertoernooi met Manchester City. In de competitie staat de ploeg van Van Dijk één punt achter koploper City. In de Champions League wacht de Spaanse club Villarreal in de halve finales.

,,Al dat praten over de quadruple komt van buitenaf en kan voor extra druk zorgen bij ons”, meent de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,Maar het is iets waar iedere voetballer van droomt; alle competities winnen waarin je meedoet. We zullen zien, het beste is om niet te ver vooruit te kijken en ons te richten op de eerstvolgende wedstrijd.”

Bekijk hieronder de halve finale van de FA Cup, waarin Liverpool in een schitterende eerste helft de basis legde voor de eindstrijd