Virgil van Dijk en Cody Gakpo op Anfield te sterk voor Justin Kluivert

In de openingsfase gebeurde er veel op Anfield, waar Bournemouth al in de derde minuut de leiding nam via de Ghanees Antoine Semenyo. Aan het doelpunt ging een fout in de defensie van Liverpool vooraf. Virgil van Dijk speelde Trent Alexander-Arnold aan en die verspeelde de bal knullig, waarna die via de kluts voor de voeten van Semenyo terechtkwam. Van Dijk kopte niet veel later op de lat en keeper Alisson Becker ging in de fout, waardoor het bijna 2-0 werd.

Luis Díaz maakte na een klein half uur gelijk met een soort omhaal en Mohamed Salah zette Liverpool in de 36ste minuut op 2-1. Salah zag zijn penalty gekeerd worden door keeper Neto, maar de Egyptenaar schoot in tweede instantie raak. Na een uur bepaalde Diogo Jota de eindstand op 3-1.

Kort voor de 3-1 werd de Argentijnse middenvelder Alexis Mac Allister met een rode kaart weggestuurd, wegens een harde tackle. Met een man minder hield Liverpool, mede dankzij een aantal fraaie reddingen van Alisson, stand in het laatste half uur.

Cody Gakpo werd bij de thuisploeg in de 63ste minuut gewisseld voor de Japanse middenvelder Wataru Endo, die afgelopen week werd overgenomen van het Duitse VfB Stuttgart. Bij Bournemouth kwam tegelijkertijd Justin Kluivert in de ploeg.

Ruime zeges voor Brentford en Brighton

Het was een mooie zaterdag voor Brentford en Brighton & Hove Albion. In de West-Londense derby op Craven Cottage won Brentford met 0-3 bij buurman Fulham. Yoanne Wissa opende kort voor rust de score namens Brentford. Halverwege werd het 0-2 door een strafschop van Bryan Mbeumo, die in de extra tijd ook nog voor de 0-3 zorgde.

Mark Flekken stond net als vorige week (2-2 tegen Tottenham Hotspur) onder de lat bij Brentford. Bij Fulham werd rechtsback in de 86ste minuut vervangen door aanvaller Adama Traoré. Calvin Bassey viel direct na de 0-2 in voor middenvelder Andreas Pereira.

Brighton & Hove Albion won met 1-4 bij Wolverhampton Wanderers. De Japanse dribbelaar Kaoru Mitoma maakte na een kwartier op prachtige wijze de 0-1 voor The Seagulls. In de eerste tien minuten na rust liep Brighton via Pervis Estupiñán en Solly March (2x) uit naar een 0-4 voorsprong op Molineux. Wolves deed via Hwang Hee-chan in de 61ste nog iets terug, maar bij de 1-4 bleef het.

Jan Paul van Hecke, die vorige week tegen Luton Town (ook 4-1 winst) nog de hele wedstrijd speelde, bleef vanmiddag de hele wedstrijd op de bank. Joël Veltman viel net als vorige week in. Bart Verbruggen zat opnieuw op de bank bij Brighton, waar Jason Steele voorlopig de eerste keeper is.

