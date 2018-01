Virgil van Dijk maakt debuut voor Liverpool

Pim Verbeek wint Golf Cup met Oman na penalty's

1:15 Pim Verbeek heeft met Oman de Golf Cup gewonnen. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg in de finale in Koeweit-stad na strafschoppen winnen van de Verenigde Arabische Emiraten (5-4). In de 120 minuten reguliere speeltijd was er niet gescoord.