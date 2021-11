Virgil van Dijk maakt eerste goal voor Liverpool in ruim veertien maanden

Het bleef ook bij 4-0, waardoor Liverpool koploper Chelsea tot één punt nadert in de Premier League. Chelsea heeft echter een wedstrijd minder gespeeld.

Op Anfield was het al na twee minuten raak via Diogo Jota. De Portugees maakte na 32 minuten ook de 2-0 op aangeven van Mohamed Salah. Thiago besliste het duel met Southampton al in de 37ste minuut: 3-0. Zeven minuten na rust was het Van Dijk trefzeker was. Het was zijn eerste Premier League-goal na zijn langdurige blessure.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met de derde overwinning binnen acht dagen is Liverpool na de interlandperiode bezig aan een goede reeks. Na overwinningen op Arsenal (4-0) en FC Porto (2-0) was de ploeg van Jürgen Klopp ditmaal dus duidelijk te sterk voor Southampton.

Arsenal verslaat Newcastle

Ook op bezoek bij Arsenal is Newcastle United er niet in geslaagd om de laatste plaats in de Premier League te verlaten. De door een Saoedi-Arabisch consortium overgenomen club ging op bezoek in Londen met 2-0 onderuit.

De top aanvallen is de extreme ambitie van Newcastle, maar na dertien speelronden in de Premier League moet de club vooral vrezen voor degradatie. Newcastle, waar Eddie Howe zijn officiële debuut maakte op de trainersstoel, wacht na drie maanden nog altijd op de eerste overwinning. Newcastle United heeft pas zes punten verzameld, vijf minder dan de veilige nummer zeventien Leeds United.

Volledig scherm Gabriel Martinelli. © Action Images via Reuters

Ook tegen Arsenal ging het mis. Na een fraaie aanval opende Bukayo Saka in de 56ste minuut de score. Hij rondde verwoestend af in de lange hoek. Tien minuten later was het invaller Gabriel Martinelli die de voorsprong van zijn ploeg prachtig verdubbelde. De Braziliaanse aanvaller werkte een hoge bal beheerst achter de doelman van Newcastle.

Arsenal herpakte zich daarmee van de teleurstellende 4-0 nederlaag bij Liverpool van afgelopen week. The Gunners verdedigden met succes de zesde plaats in de Premier League.

Bekijk hieronder de samenvatting van Arsenal - Newcastle United:

Assist El Ghazi

Anwar El Ghazi was als invaller belangrijk voor Aston Villa. Op bezoek bij Crystal Palace kwam de vleugelaanvaller na 77 minuten in het veld en nog geen tien minuten later gaf hij de assist op de 0-2 van John McGinn. In de vijftiende minuut had Matt Targett de bezoekers al op voorsprong gezet. Marc Guehi maakte het in blessuretijd nog even spannend, maar de drie punten gingen naar Aston Villa: 1-2.

Het was de eerste assist voor El Ghazi in de Premier League sinds december 2019.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen

Arsenal - Newcastle United 2-0

Liverpool - Southampton 4-0

Norwich City - Wolverhampton Wanderers 0-0

Crystal Palace - Aston Villa 1-2

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.