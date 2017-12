Vitesse op jacht naar eerste zege in Europa League

Vitesse begint vanavond met twee spitsen aan de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen OGC Nice. Trainer Henk Fraser laat zowel Tim Matavz als Luc Castaignos aan de aftrap verschijnen.



Vitesse rest na vijf groepsduels en slechts twee punten niets anders dan het publiek te vermaken in het Gelredome. De winnaar van de KNVB-beker is al uitgeschakeld en hoopt met een zege afscheid te nemen van Europees voetbal.



Achter de naam van Milot Rashica staat nog een vraagteken. Trainer Henk Fraser wil geen risico nemen met zijn licht geblesseerde aanvaller. Hij overweegt ook enkele andere basisspelers rust te geven. OGC Nice is al zeker van een plaats in de volgende ronde en verschijnt ook niet met de beste spelers aan de aftrap. Wesley Sneijder is wegens een dijbeenblessure zeker niet inzetbaar.