Vivianne Miedema en Beth Mead op krukken op de rode loper voor Brits sportgala

Beth Mead is een van de zes genomineerden voor de Sports Personality of the Year, de prestigieuze prijs die jaarlijks in december wordt uitgereikt door de BBC. De aanvalster van Arsenal en Engeland neemt het in de verkiezing op tegen turnster Jessica Gadirova (turnen) Eve Muirhead (curling), Ben Stokes (cricket), Ronnie O’Sullivan (snooker) en Jake Wightman (atleet). De BBC-verkiezing is niet opgesplists in vijf onderdelen, zoals dat op het Sportgala in Nederland vanavond het geval is.



Mead werd afgelopen zomer Europees kampioen met Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Op het EK in eigen land was Mead topscorer met zes goals (net als de Duitse Alexandra Popp) en gaf ze ook nog vijf assists. Mead werd na de spannende finale op een uitverkocht Wembley verkozen tot beste speelster van het toernooi. Na de EK-finale maakten Mead en Miedema op social media en later in een interview bekend dat ze al maanden een relatie hadden.