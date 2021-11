Vivianne Miedema trefzeker voor Arsenal in de Champions League, Beerensteyn klopt Van de Donk

Arsenal won vorige week in Denemarken al met 5-1 en heeft in groep C na vier duels 9 punten. Koploper FC Barcelona, zonder de aan haar hand geblesseerde Lieke Martens, won met 5-0 van Hoffenheim en staat op 12 punten. Hoffenheim heeft 3 punten en HB Køge is nog puntloos. De eerste twee teams kwalificeren zich voor de kwartfinales. FC Barcelona is al zeker van een plek bij de laatste acht.



In een andere poule stonden Lineth Beerensteyn en Daniëlle van de Donk tegenover elkaar met respectievelijk Bayern München en Olympique Lyon. De bijdrage van beide Leeuwinnen was minimaal. Beerensteyn viel in de 81ste minuut in bij Bayern toen de 1-0 eindstand voor de Duitse ploeg al op het scorebord stond. Van de Donk bleef de hele wedstrijd op de bank.