Voetbal Kort | Abramovich krijgt toestemming voor verkoop, Berizzo nieuwe bondscoach Chili

Trees (80) zag Feyenoord in 1970 de Europa Cup I winnen: ‘Sinisterra en Dessers gaan er eentje maken’

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van woensdag, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Trees Muller (80), die er op 6 mei 1970 al bij was toen de Rotterdamse club in San Siro de Europa Cup I won ten koste van Celtic.

22 mei