Voetbal Kort | Afgang titelhouder Leicester in FA Cup, Portugal weer de sterkste in de zaal

Video Manchester United blameert zich mede door pijnlijke misser Cristiano Ronaldo in FA Cup

Middlesbrough heeft in de vierde ronde van de FA Cup voor een stunt gezorgd. De ploeg uit het Championship versloeg op Old Trafford Manchester United na strafschoppen. In de 20ste minuut miste Cristiano Ronaldo een strafschop. Na 90 minuten stond het 1-1. In de extra tijd werd er niet gescoord.

5 februari