Voetbal Kort | Ajacied Kudus valt uit met blessure bij Ghana, FC Twente houdt Ajax van koppositie af

Verrast door grote achter­stand FC Barcelona: ‘Maar je moet ze niet uitvlakken voor de titel’

Met de komst van Xavi Hernández hoopt FC Barcelona dat de rust binnen de club terugkeert. Desondanks blijft het gat met aartsrivalen Atlético en Real Madrid respectievelijk elf en tien punten. Toch vindt Real-speler Dani Carvajal, die in het verleden bij Spanje met Xavi samenspeelde, niet dat Barcelona nu al kansloos is in de strijd om de Spaanse titel.

10 november