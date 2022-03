Voetbal Kort | Antony opgeroepen voor Brazilië, Atlético met moeite langs Cádiz

PSG rekent in Madrid op Mbappé: ‘Hij schreeuwde van de pijn, maar een paar uur later voelde hij zich beter’

Paris Saint-Germain verwacht dat Kylian Mbappé woensdag gewoon kan spelen tegen Real Madrid, dat op zijn beurt nog niet weet of Toni Kroos tijdig hersteld is. De Franse topploeg verdedigt in de return van de achtste finale in Champions League een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.

8 maart