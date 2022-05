Voetbal Kort | Benzema en Courtois krijgen rust, Oranje in uitverkocht huis tegen België

LIVE | Hertha en Ekkelen­kamp moeten vrezen in Dortmund, Van de Ven in basis tegen Bayern

In Engeland vandaag geen Premier League, maar de finale van de FA Cup. Competitievoetbal is er nog wel in de andere grote voetballanden in Europa, met vandaag onder meer AS Roma, Paris Saint-Germain en Bayern München in actie.

15:26