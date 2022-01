Voetbal Kort | Bizot houdt de nul tegen Botman en Lille, Sevilla laat punten liggen

Samenvatting Real Madrid wint Supercopa ten koste van Athletic Bilbao, Marcelo evenaart Paco Gento

Real Madrid heeft voor de twaalfde keer in de geschiedenis de Supercopa de España gewonnen. In de finale in Jeddah, Saoedi-Arabië, werd titelverdediger Athletic Bilbao aan de kant gezet: 2-0. De Koninklijke heeft recordhouder FC Barcelona (dertien titels) in zicht.

16 januari