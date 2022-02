Voetbal Kort | Botman met Lille te sterk voor Bosz, Napoli na late goal aan kop in Serie A

Chelsea betuigt dag na nieuws over Abram­ovitsj steun aan Oekraïne

Chelsea heeft steun betuigd aan de inwoners van Oekraïne. De club uit Londen plaatste zondag een kort statement op de website. ,,De situatie in Oekraïne is verschrikkelijk en hartverscheurend”, stelde de club. ,,Wij bij Chelsea leven mee met iedereen in Oekraïne. Iedereen bij de club bidt voor vrede.”

