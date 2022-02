Voetbal Kort | Brenet direct bij selectie Twente, Dortmund-coach looft Malen, Zlatan mist derby

Miedema matchwin­ner voor Arsenal, dochter Solskjaer debuteert voor Manchester United

Geen wedstrijden in de FA Women's Super League dit weekend, maar duels in de Women's FA Cup. Arsenal won met 1-0 van London City Lionesses, dat tweede staat op het tweede niveau in het Engelse vrouwenvoetbal. Vivianne Miedema maakte kort voor rust de winnende goal.

30 januari